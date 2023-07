Infortunio Mario Rui e stop Lobotka: i tempi di recupero per i due azzurri

Nel test di quest'oggi non ci sarà Mario Rui che contro la Spal ha rimediato una distrazione di primo grado del retto femorale destro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel test di quest'oggi non ci sarà Mario Rui che contro la Spal ha rimediato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Un problema che - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - dovrebbe fermarlo per circa tre settimane. La missione dell’esterno sinistro portoghese è recuperare per la trasferta di Frosinone, il battesimo del campionato del Napoli. Lobotka ha terminato anzitempo l’allenamento per un dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro, un problema da gestire e smaltire in poco tempo.