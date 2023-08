Infortunio Osimhen, allarme rientrato: nessun problema per il debutto a Frosinone

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta dell'infortunio a Victor Osimhen

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta dell'infortunio a Victor Osimhen: "E' a terra dopo uno scontro di gioco con Natan, appare dolorante, arriva pure del ghiaccio, una fasciatura, l’uscita dal campo zoppicante che non gli toglie però il desiderio di sorridere alla gente. Più tardi, il comunicato ufficiale del Napoli parla di un “trauma distorsivo alla caviglia destra”. Nel pomeriggio il nigeriano ovviamente non si allena. In ogni caso non dovrebbe esserci nessun problema in vista della prossima settimana e guardando alla sfida di Frosinone di sabato 19 agosto per la prima di campionato. Nessun problema".

