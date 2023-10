Infortunio Osimhen, c'è quel precedente che preoccupa: oggi in programma gli esami

Da ieri c’è il rischio che Garcia debba far a meno di Osimhen a Verona, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sul problema fisico di ieri

Da ieri c’è il rischio che Garcia debba far a meno di Osimhen a Verona, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito al problema rimediato nell'amichevole disputata contro l'Arabia Saudita. Probabilmente si tratta di crampi ma solo oggi - si legge - sarà sottoposto a controlli dallo staff medico nigeriano e si capiranno le reali condizioni.

Il precedente preoccupante risale allo scorso 27 marzo: Victor aveva giocato tutti i 90’ contro la Guinea Bissau ed al suo ritorno a Napoli accusò un piccolo problema agli adduttori che costò carissimo agli azzurri, che lo persero non tanto per due gare di campionato, ma per l’andata dei quarti di finale di Champions a San Siro col Milan. Anche per questo persiste un po’ di apprensione. Se Osimhen non recuperasse, è comunque pronto il Cholito.