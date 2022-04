Inibizione per ADL? Ecco cosa non potrebbe fare in caso di stop

Chiesti 11 mesi di inibizione al presidente del Napoli nel caso plusvalenze

"Inibizione per De Laurentiis? Cosa non può fare in caso di stop" scrive Il Mattino. Chiesti 11 mesi di inibizione al presidente del Napoli nel caso plusvalenze. Ma cosa accadrebbe eventualmente a lui (e anche agli altri) in caso di conferma di inibizione al termine del processo? Il presidente non potrebbe svolgere la propria attività ufficiale in qualsiasi circostanza: non potrebbe avere accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione delle partite e non potrebbe svolgere alcuna attività amministrativa e e manageriale del club, nemmeno partecipare al mercato, ai rinnovi, alle Assemblee (a meno non si tratti di argomenti a livello patrimoniale).