Insigne sostituito al 45', ecco la sua reazione: tristezza, rabbia ma nessuna lamentela

Un tempo di nulla, o comunque poco, troppo poco per quello che dovrebbe essere il trascinatore della squadra. E a Carlo Ancelotti è bastato tanto per richiamarlo in panchina all'intervallo. Lorenzo Insigne, dopo 45 minuti di un grigiore assoluto, non è uscito dagli spogliatoi dopo il quarto d'ora di riposo, sostituito dal suo allenatore in favore di Llorente.

LA REAZIONE DI INSIGNE - Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta la reazione avuta dal numero 24 al momento della comunicazione del cambio. Nulla di particolare, nessuna lamentela. Magari tanta tristezza, sì, e un po' di rabbia per quello che avrebbe potuto dare. Ma Lorenzo, come tutti gli altri, vuole uscire definitivamente dal tunnel. E non solo quello degli spogliatoi, magari dopo l'intervallo, ma da questo momento negativo che sta minando ogni sua certezza.