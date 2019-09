Insigne torna a casa, Il Mattino - Per infortunio muscolare salterà le due gare della Nazionale

Poche chance di permanenza: Lorenzo Insigne torna a casa, è pronto a lasciare il ritiro della Nazionale. Secondo Il Mattino oggi in edicola, i medici dell'Italia lo faranno rientrare dopo l'infortunio muscolare accusato in occasione della gara di sabato contro la Juventus. Nulla di grave, si legge, ma Insigne sarà costretto a saltare le due gare di qualificazione in vista di Euro 2020. Stamattina il responso dei medici ma, per il quotidiano, sarà fumata nera. Insigne tornerà a casa.