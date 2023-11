Insigne torna a Castel Volturno e la domanda dei tifosi è solo una

Lorenzo Insigne è tornato a Castel Volturno, ha fatto visita ai calciatori, alla squadra, allo staff tecnico, ma resiste una domanda

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne è tornato a Castel Volturno, ha fatto visita ai calciatori, alla squadra, allo staff tecnico, ma resiste una domanda da parte dei tifosi: come mai sui social non è stata pubblicata neppure una foto? Come mai non ci sono post dedicati a Insigne? L'ex capitano torna a casa e il Napoli scrive un semplice comunicato nel report per informare della sua presenza in ritiro. In passato altri calciatori sono arrivati al Konami Training Center e per tutti c'è stata una foto, un post, con Insigne questo non è ancora successo...