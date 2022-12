Inter e Juve, che entusiasmo: Meazza già sold-out e verso il pienone anche il Maradona

Inter-Napoli avrà una spettacolare cornice di pubblico, San Siro è sold-out compreso il settore ospiti che sarà aperto solo ai non residenti in Campania

Inter-Napoli avrà una spettacolare cornice di pubblico, San Siro è sold-out compreso il settore ospiti che sarà aperto solo ai non residenti in Campania. L’entusiasmo è travolgente, sono polverizzati in poche ore anche i tagliandi per il settore ospiti del Ferraris per Sampdoria-Napoli di domenica 8 gennaio.

Si tornerà al Maradona venerdì 13 gennaio per Napoli-Juventus, registrano già il tutto esaurito settori come la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida in attesa che vengano messi in vendita i tagliandi per gli anelli superiori delle curve e dei Distinti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.