Inter, Inzaghi a Dazn: "Abbiamo fatto un'impresa, battere il Napoli ci dà grande fiducia"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto sul Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto sul Napoli: "Dzeko? Sta facendo benissimo: è un giocatore di tecnica e di grande forza, ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa. Ma dobbiamo continuare così: quella di questa sera è una grande iniezione di fiducia. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, è un piacere vederli così. Abbiamo fatto una grande gara ma dobbiamo continuare così. Siamo stati imprecisi nel primo tempo, ma la squadra è sempre stata concentrata in campo: è stata un'impresa. Battere il Napoli ci deve dare grande fiducia per il futuro. In campionato abbiamo perso punti inizialmente ma è ancora lunga: noi dobbiamo pensare partita per partita".