Inter, Inzaghi a Dazn: "Conosciamo il Napoli, proveremo a fare gara di qualità!"

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match esterno sul campo del Napoli.

Uscire bene con la palla può essere la chiave oggi? "Conosciamo le potenzialità del Napoli. Bisognerà fare una partita importante, l'abbiamo preparata bene cercheremo di fare una gara di qualità".

Oggi Lukaku e Correa in avanti, ma lei in attacco ha 4 titolari. "Tutti ci stanno dando una grossa mano. Siamo alla quindicesima partita in 50 giorni, ho bisogno dell'intera rosa e per questo siamo riusciti a fare un percorso del genere".

Cosa le dà la conferma verbale di Zhang dopo il derby di ritorno di Champions? "Io sono sempre stato tranquillo. So in che società lavoro e, quando abbiamo perso qualche partita, abbiamo cercato sempre qualche soluzione. Abbiamo fatto un grande percorso nelle coppe e in campionato ci manza ancora qualche punto per qualificarci alla prossima Champions".