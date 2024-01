Inter, Inzaghi Mediaset: "Complimenti al Napoli, hanno lottato come dei leoni anche in 10"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Napoli in finale di Supercoppa italiana

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Napoli in finale di Supercoppa italiana: "Temevo i rigori? No, vanno fatti i complimenti al Napoli però. Ottima partita, hanno lottato come dei leoni anche in dieci. Perdere la finale al 90' spiace, ma devo fare i complimenti ai miei. Questo format è stata una cosa un po' nuova per tutti, qualcosa abbiamo pagato in termini di stanchezza. Abbiamo difeso molto bene però, nel primo tempo potevamo passare in vantaggio con Dimarco, però abbiamo affrontato una squadra che stava bene e ben messa in campo".

È diventato il re di Supercoppa. "Io sono soddisfatto, soprattutto per i miei ragazzi. Per quanto lavorano. Per la società che in tre anni con delle difficoltà non ci ha mai fatto mancare nulla. E un merito particolare ai nostri tifosi, che hanno affrontato un lungo viaggio. Infatti dopo il gol di Lautaro siamo andati tutti sotto la Curva al gol di Lautaro".

Nelle finali non perdi mai, me lo spieghi? "Chiaramente di segreti ce ne sono pochi, bisogna avere una grande squadra. Come avevo prima alla Lazio. Ero ottimista, ma fino a un certo punto. Alle finali hai 7-10 giorni per prepararla, ma qui avevo la squadra stanca, qualcuno era affaticato ed è rimasto fuori. Ma ce l'abbiamo fatta".

Ottimo Pavard, ma fa male vedere Barella rovinare la partita per il nervosismo... "Per Barella stasera ha sbagliato, ma lui è il primo a capirlo. È un top player, ma su queste cose deve migliorare. In quel fallo vede la palla andar via, poi c'è un arbitro che prende le decisioni. Lui sta migliorando, ma per quanto mi riguarda deve ancora migliorare. I subentrati comunque ci hanno dato una grandissima mano, come Sanchez sulla destra con il velo poi di Frattesi".

Si è spento una leggenda come Gigi Riva. Un commento? "Chiaramente è stato un fulmine a ciel sereno perché purtroppo l'abbiamo saputo nello spogliatoio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, era un grandissimo uomo e personaggio che ci mancherà tantissimo. Colgo l'occasione per fare le condoglianze ai familiari che saranno molto addolorati".