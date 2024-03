Inter, Inzaghi in conferenza: "Avevamo di fronte i campioni d'Italia e non abbiamo concesso nulla"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha commentato in conferenza stampa la gara di San Siro pareggiata per 1-1 col Napoli.



Il bilancio arrivati alla sosta del campionato? A che punto vi sentite?

"Chiaramente, facendo un'analisi dall'inizio dell'anno abbiamo fatto un grandissimo percorso. Dovremo ancora cercare di lavorare nel migliore dei modi, stasera c'è delusione: volevamo questa vittoria per noi, per i nostri tifosi, per l'accoglienza che ci hanno dato e poi per quello che hanno fatto i ragazzi. Poi negli ultimi minuti un po' di stanchezza c'era, ma non abbiamo concesso molto".

C'è un'analogia tra questa partita e quella col Genoa? Magari la stanchezza...

"Grandissimi i ragazzi, gli ho fatto i complimenti: venivamo da 120 minuti e non sembrava. Avevamo di fronte i campioni d'Italia e non abbiamo concesso nulla. Abbiamo fatto una partita di grande attenzione, volevamo vincere l'undicesima partita di fila in campionato e non ce l'abbiamo fatta, però questo è il calcio. Abbiamo cercato di imparare da mercoledì e cercheremo di farlo anche da questa partita".

Come mai Pavard fuori all'intervallo? Thuram meno incisivo?

"Sono e siamo molto contenti, sia di Pavard che di Thuram. Aveva preso un'ammonizione e c'era Kvara, avevo paura potesse incappare in un'ammonizione altrimenti non l'avrei mai tolto".

Il vantaggio sul Milan si è ridotto ma resta l'ipotesi scudetto in faccia. Le piacerebbe, è un conto che state facendo?

"Assolutamente no, non facciamo calcoli. Noi lavoriamo, non facciamo tabelle e rimaniamo concentrati perché tutte le partite nascondono grandissime insidie".