Inter, Lautaro: "Il Napoli ci ha messo in difficoltà nonostante le assenze. Ecco il nostro merito"

Lautaro Martinez, match winner della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria di Riyad: "Sapevamo che il Napoli fosse un avversario di valore e di qualità, ci ha messo in difficoltà nonostante le assenze. Noi abbiamo avuto il merito di restare tranquilli fino alla fine, siamo contenti di riportare la coppa a casa".

Quanto è importante per l'abbrivio che può darvi in campionato?

"Tantissimo. Il calendario non ci aiuta, ma dobbiamo pensare al nostro percorso: stiamo facendo benissimo e dobbiamo continuare così. Sono felice, oggi era un obiettivo importante, considerando che eravamo usciti dalla Coppa Italia. Ora torniamo a Milano e pensiamo alla Fiorentina, sarà una gara difficile da affrontare".

La sua leadership sembra cresciuta esponenzialmente.

"I compagni mi danno la forza per continuare su questa strada, lavorando sempre al massimo. È grazie a loro se alzo sempre il livello: non ti puoi rilassare, dobbiamo essere tutti pronti. Sono contento di alzare questa coppa, la prima da capitano, e di avere dei compagni così".

Dove pensa di poter ancora migliorare?

"In tutto, penso sempre ad alzare il livello e ad alzare trofei, che sono importanti per la storia di questo club. Oggi era molto importante, non era banale riportare a casa questa coppa. Abbiamo recepito il messaggio e ci siamo riusciti. L'Inter è dove merita di stare, lo scorso anno abbiamo fatto una finale di Champions: dobbiamo continuare così, con questa testa, perché c'è sempre qualcosa da migliorare".