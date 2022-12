Inter, le ultime verso il Napoli: ci saranno 9/11 della formazione pre-Mondiali

Per nove giocatori su undici, la formazione dovrebbe essere quella schierata nella vittoria a Bergamo prima della lunga sosta

Nulla di grave per Mkhitaryan, uscito a scopo precauzionale nell'ultima amichevole. Secondo il Corriere dello Sport l’armeno - vittima di qualche fastidio alla schiena, una leggera lombalgia - ieri ad Appiano Gentile ha effettuato un normale lavoro di scarico. Al momento, l’unica presenza davvero in bilico - si legge - è quella di De Vrij: "Anche il centrale olandese, a sua volta reduce dal Mondiale, si porta dietro qualche ammaccatura. Lavoro personalizzato per non forzare sulla caviglia, fino al week-end che precede Inter-Napoli. Da oggi il difensore potrebbe quindi caricare un po’ di più.