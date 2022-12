Inter, Lukaku a Sky: "Napoli forte, ma zero paura! Ci crederemo fino alla matematica!"

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport,

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, a un anno di distanza da quella divenuta celebre in cui chiese scusa al club nerazzurro e iniziò a paventare la possibilità di un suo ritorno, che verrà trasmessa nel corso della giornata di domani. Di seguito alcune anticipazioni che si concentrano sul big match del 4 gennaio contro il Napoli: “Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile. Questa è la cosa, fin quando uno non ha alzato il trofeo tutto è possibile nel calcio. Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile. Come la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi.