Inter-Napoli 1-1, le pagelle: Juan Jesus la incorna, Meret super attento! Raspa e Simeone flop

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 7 - Al 13’ doppio grande intervento sull’assalto dell’Inter. Bravissimo anche su una punizione deviata di Dimarco.

Di Lorenzo 5,5 - Una sciocchezza in avvio che per poco il Napoli non paga carissimo. Diversi errori in fase di impostazione, qualche buona chiusura nel finale.

Rrahmani 6 - Viene messo in mezzo dall’Inter che dal suo lato attacca in maniera molto organizzata. Bravo nel finale di gare su un anticipo su Thuram.

Juan Jesus 7 - Bella diagonale su Lautaro in avvio, ci mette grande carattere e fa sentire la sua voce all’arbitro. Il gol è un premio che il suo impegno meritava.

Olivera 5 - Non si fa vedere quasi mai in fase offensiva, sul gol è leggermente in ritardo sul tiro di Darmian che riesce appena a sporcare. Dal 74’ Mario Rui 6 - Qualche traversone e attenzione in copertura.

Anguissa 6 - Un buon guizzo per un pallone per Raspadori, qualche errore di posizionamento. I soliti errori banali, che hanno caratterizzato tutta la sua stagione. Ha una buona occasione, calciando alle stelle da centro area. Lo specchio della sua stagione. Nel finale migliora.

Lobotka 7 - Prova a fare tante cose, sempre con grande intelligenza e predisposizione al sacrificio. Il riferimento dei compagni in tutti i momenti di difficoltà.

Traore 6 - Ci mette carattere e tecnica in alcune uscite dal basso che lo vedono protagonista. Prende calcioni da Barella, spesso impunito. Nel secondo tempo ci prova con qualche tiro da fuori, senza trovare lo specchio. Dal 70’ Cajuste 6,5 - Entra bene e dona equilibrio.

Politano 6 - Cerca spazi, anche per vie centrali, ma i cross non sono una soluzione ottimale con Raspadori punta. Dal 91’ Lindstrom sv.

Kvaratskhelia 6 - Prende i soliti calci, perdonati dall’arbitro. Non riesce ad accendersi come nelle serate migliori, anche perchè trova poco sostegno in Olivera.

Raspadori 5 - Si muove tanto, ma di fatto c’è solo il movimento nella sua partita. Non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 74’ Simeone 5 - Entra molto molle, sbagliando anche qualche palla davvero banale.

Calzona 6,5 - Porta a casa un punto sul campo della capolista, giocando un secondo tempo di personalità e determinazione. Forse poteva anticipare qualche cambio.