Inter-Zielinski ai dettagli, c'è l'accordo verbale: ecco quando ci sarà la firma

Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli, è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter, a partire da luglio.

"Entro fine mese l’Inter ha in programma di arrivare alle firme con Piotr Zieliński, con cui c’è già un accordo verbale. Affare a parametro zero ormai in chiusura definitiva", scrive su X l'esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto.

"L'Inter è vicina all'accordo verbale con Piotr Zielinski per il suo svincolo dal 1° luglio. Contratto quasi pronto, ultimi dettagli in fase di definizione. L'Inter spera di ottenere la firma dei documenti questo mese. Lo stesso per Mehdi Taremi, quasi fatto". Stavolta a scriverlo, sempre su X, è l'altro esperto di mercato Fabrizio Romano.

🚨️ Inter are closing in on verbal agreement with Piotr Zielinski to join as free agent from July 1.



Contract almost ready, final details being sorted.



Inter hope to get documents signed this month.



↪️🇮🇷 Same for Mehdi Taremi, almost done — as revealed.@MatteMoretto pic.twitter.com/RsVdD4iFZf