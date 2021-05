Italia, Politano alla Rai: "Siamo fortissimi e spero nell'Europeo! Napoli? Non posso parlare..."

Tra i protagonisti del 7-0 dell'Italia contro San Marino con una doppietta, l'attaccante Matteo Politano ha parlato a Rai Sport dopo il match: "Oggi era importante, abbiamo fatto un'ottima partita e sono molto contento di aver segnato due gol, ma soprattutto di aver smaltito la brutta delusione dopo l'ultima di campionato".

Crede di rientrare nella lista di Mancini?

"Non lo so, ci spero: è un anno che lo metto in difficoltà, finché c'è possibilità...".

L'Italia può fare bene agli Europei?

"Sì, è una squadra fortissima con tanti giocatori di qualità, si può fare un grande Europeo".

Cosa manca?

"Non tantissimo, magari non si fanno troppi gol ma come gioco siamo migliorati tanto. Dobbiamo segnare di più".

Cosa è successo in Napoli-Verona?

"Purtroppo non posso rispondere, mi mettete in grandissima difficoltà perché il Napoli è ancora in silenzio stampa".