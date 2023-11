Juan Jesus all'intervallo: "Importante aver fatto gol, proveremo a segnare il secondo"

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Dazn nell'intervallo del match contro l'Atalanta.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come è entrare a freddo? "Mammia mia, non è facile soprattutto loro che sono una squadra fisica. L'importante è aver fatto gol. Il secondo tempo sarà intenso come il primo, proveremo a fare il secondo gol e a indirizzare bene la gara".