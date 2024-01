Juan Jesus all'intervallo: "Non possiamo solo difendere, bisogna tirare in porta!"

"Il modulo ci dà sicurezza ma non mi piace sempre difendere".

Al termine della prima frazione senza emozioni tra Lazio e Napoli, ai microfoni di DAZN il difensore azzurro Juan Jesus che ha commentato la prestazione sua e dei suoi compagni fino a questo momento: "Il modulo ci dà sicurezza ma non mi piace sempre difendere. Dobbiamo gestire meglio il pallone e tirare verso la porta. Dobbiamo cercare di portare i tre punti a casa che sarebbero importanti per la classifica e per il morale della squadra".