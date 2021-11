Juan Jesus in mixed: "Grande prova, importante non perdere. Arbitri? Zero alibi! Su Koulibaly..."

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato in mixed zone dopo il pareggio contro il Verona: "C'è stata un po' di sfortuna, la squadra ha provato a vincere fino alla fine, ora c'è la sosta e abbiamo tempo per lavorare. Conoscevamo le qualità del Verona, sapevamo fosse difficile, è stata una grande gara ma dobbiamo migliorare qualcosa. Per fortuna non abbiamo perso, ora guardiamo avanti per migliorare.

Di nuovo titolare? Sono pronto ad aiutare gruppo, sono qui per questo, in questa squadra c'è tanta qualità. Sarò sempre disponibile a dare una mano a questo gruppo fantastico.

Arbitri? Non è che vado a fare polemica, lui sa quello che ha fatto. Lasciamo decidere ai dirigenti degli arbitri com'è stata la prestazione. Pensiamo a noi che potevamo fare meglio. Non diamo alibi agli arbitri, a prescindere da loro dobbiamo fare meglio

Coppia con Rrahmani? Abbiamo fatto un grande lavoro, sostituire KK è stato importante per dimostrare che siamo un gruppo e non c'è solo un titolare. Sono contento della prestazione, so che posso migliorare. Simeone ha fatto gol ma poi non ha fatto granché, abbiamo fatto il nostro dovere.

Ultras? Li ho sentiti, già da avversario avvertito la loro carica. Ci abbiamo provato per loro, volevamo vincere".