Juan Jesus, recupero record: non è in dubbio la sua presenza domenica

Juan Jesus ha recuperato a tempo di record. Dopo aver trascorso in palestra la seduta di mercoledì per un fastidio fisico, ieri il difensore brasiliano s’è regolarmente allenato al centro sportivo di Castel Volturno insieme con il resto del gruppo. A questo punto la sua presenza non è più in dubbio per la partita in programma domenica alle 12.30 al Maradona contro il Frosinone. Lo scrive il Corriere dello Sport.