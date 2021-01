Juve-Napoli, sfuma l'ipotesi San Valentino: si giocherà prima al Maradona

La Lega sembrava orientata a far giocare Juve-Napoli nel giorno di Napoli-Juve, o comunque nel weekend di San Valentino. Invece non sarà così. La gara del Maradona, scrive Il Mattino, è confermata per il 13 febbraio alle ore 18. Dunque, resta da capire quando recuperare la partita mai giocata dello scorso 4 ottobre. A questo punto, bisognerà attendere di capire quale sarà il percorso delle due formazioni in Europa per individuare una nuova data.