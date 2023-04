Juve, Szczesny: "I 15 punti hanno portato entusiasmo, ma non abbiamo fatto ancora nulla"

TuttoNapoli.net

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, è intervenuto al microfono di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli: "I 15 punti hanno portato un po' di entusiasmo, ma alla fine per noi non è cambiato tanto, i punti che abbiamo sono quelli guadagnati in campo. Non abbiamo fatto ancora nulla, bisogna fare tanti risultati per raggiungere l'obiettivo".

Come stai dopo quello che è successo con lo Sporting? "Tranquillo, abbiamo fatto tutti i controlli e sto bene. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma io sto bene e oggi darò tutto":