Juventus, Allegri in conferenza: “Napoli ha ucciso il campionato. Valuto energie, in difesa..."

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato la sfida di domani contro il Napoli in conferenza stampa.





Che Napoli si aspetta? "Un Napoli che si sta avviando a vincere lo scudetto che ha fatto e sta facendo un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo. Domani sarà una partita difficile perché giochiamo contro una squadra forte e che è uscita dalla Champions giocando una bella partita. E che cercherà di fare più punti possibili per arrivare il prima possibile allo scudetto. Quindi bisogna fare una bella partita sapendo che per noi da ora alla fine ci sono 8 partite dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili per rimanere nelle prime 4. E cercare come obiettivo di arrivare al secondo posto".

Come sta Bremer? De Sciglio può giocare dall'inizio? "Per quanto riguarda la difesa, a parte che fino a domani mattina non ci saranno i convocati perché definirò il tutto. Bremer non ha niente, però devo vedere come sta. Però gli altri stanno bene sia Rugani che Bonucci e eventualmente uno dei due giocherà. De Sciglio sarà a completa disposizione. Po' gli altri devo vedere chi più o meno ha recuperato".

Cosa è accaduto dalla gara di andata contro il Napoli ad oggi? "È accaduto che abbiamo dovuto resettare tutto. Diciamo abbiamo dovuto fare uno sforzo mentale soprattutto riadattarsi a quella che in quel momento era la classifica e cercare di risalire piano piano la china. Nel frattempo avevamo Europa League e Coppa Italia. Però quello che è stato fatto è stato fatto bene ma da qui alla fine va fatto meglio. Perché comunque abbiamo la possibilità di andare in finale di coppa Italia e di Europa League e soprattutto cercare di andare a prendere la Lazio che in questo momento è al secondo posto".

Chiesa può giocare dall'inizio? "Ha giocato giovedì 90 minuti. Quindi minuti ne ha poi bisognerà vedere domani come ha recuperato".

Come mai questa squadra fa così fatica a segnare con gli attaccanti? "Perché è un momento dove gli attaccanti magari hanno un po' più di difficoltà e sono meno fortunati nel fare gol. Abbiamo attaccanti molto bravi e nell'arco della stagione ci sono dei momenti di difficoltà e sicuramente da qui alla fine ci daranno una grossa mano e torneranno sicuramente a fare gol".

Che giocatore del Napoli toglierebbe domani al Napoli? ​​​​​​"Giocatori non è che devo toglierli io. La rosa del Napoli è forte e non so domani chi gli mancherà e quindi nell'arco della stagione mancano dei giocatori. Domani al Napoli ne mancheranno due o tre credo. Quindi già se li sono tolti per conto loro".

Rispetto a tre mesi fa con quali sentimenti approcciate questa partita? "Non c'è voglia di riscatto. C'è da cercare di battere il Napoli che comunque è la capolista della classifica e che nelle ultime sette trasferte ha vinto sette volte. E che è una squadra forte e lo ha dimostrato nell'arco della stagione in Italia e in Europa. Poi dopo a volte perdi delle partite che non meritavi di perdere però alla fine nel calcio quello che conta sono i risultati e il Napoli sta facendo molto bene perché ha ucciso il campionato".

Mercoledì ci sarà l'Inter, farà riposare il tridente domani e punterà su Milik dall'inizio? "Per quanto riguarda il peso delle partite ormai ne mancano 8 in campionato. Poi due in Europa League e un in coppa Italia sicure. Ma noi dobbiamo essere bravi a farne mancare 8 in campionato, 3 di Europa League e 2 di Coppa Italia e allora riempiremmo tutto maggio che sarebbe un risultato straordinario e importante. Giocheremmo 58 partite che sono il massimo di una stagione. Domani è importante poi penseremo a mercoledì, ma è importante che tutti stiano bene e che comunque io abbia la possibilità di girarli un po'. E soprattutto con cinque sostituzioni possono partire dei giocatori e poi a partita in corso ne possono entrare altri. L'importante è sapere che domani giochiamo una partita difficile e sappiamo che sarebbe importante portare a casa una vittoria".

I tifosi considerano questo campionato falsato, lei come giudica questo campionato? "Non so se è regolare o no, so solamente che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in campionato dopo che ci sono stati tolti i 15 punti, è normale che ci siano stati dei condizionamenti ma non ci devono essere alibi. Quello che è stato fatto è stato fatto ora dobbiamo pensare a quello che deve auccere nel migliore dei modi da oggi fino al 4 di giugno".

​​​​​Adesso ti senti una spada di Damocle sul fatto che ci sarà un nuovo giudizio? "Noi come sempre e come abbiamo fatto prima i punti li dobbiamo fare sul campo e ora ci sono stati restituiti i punti che abbiamo fatto sul campo e di qui alla fine non sarà facile perché fortunatamente abbiamo partite ravvicinate e importanti perché vuol dire che siamo ancora dentro alle competizioni, ma bisogna fare più punti possibili perché comunque abbiamo un obiettivo importante che è quello di giocare l'anno prossimo la Champions League".

Quello che è successo vi ha dato motivazioni forti? "Sarebbe troppo facile sapere se punti tolti ci hanno compattato o no, io credo che ci sia stato un lavoro fatto quotidianamente da parte di tutti con una crescita da parte di tanti giocatori e soprattutto si è trovato un equilibrio da parte della squadra. Uno può dire che ci siamo compattati ma dalla parte opposta, se non ci avessero tolto i punti, magari avremmo dieci punti in più e a livello di condizionamento mentale è difficile da spiegare. Io so solo una cosa: che quello che hanno fatto i ragazzi sul campo è importante però non basta perché momentaneamente i 59 punti non bastano per entrare in Champions League ne servono altri punti da fare in queste otto partite".