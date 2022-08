Keylor Navas, ad inizio settimana si entra nel vivo: in caso di fumata nera il Napoli resterà così

In caso di fumata nera, i campani potrebbero anche "accontentarsi" di Meret e Sirigu, senza chiudere per un nuovo innesto tra i pali.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Napoli continua a lavorare per perfezionare l'intesa con il Paris Saint-Germain per Keylor Navas. L'unico ostacolo - ricorda Il Mattino - è rappresentato dall'ingaggio del costaricano, che percepisce 9 milioni di euro a stagione. Una possibile soluzione potrebbe essere il versamento di una buonuscita da parte dei parigini prima della firma sul contratto con i campani, a cifre ovviamente più contenute. Le contrattazioni torneranno nel vivo la prossima settimana: in caso di fumata nera, i campani potrebbero anche "accontentarsi" di Meret e Sirigu, senza chiudere per un nuovo innesto tra i pali.