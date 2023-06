Kim-Bayern Monaco, ci siamo: affare ai dettagli, il 1° luglio sarà tutto definito

TuttoNapoli.net

E' fatta per Kim Min-jae al Bayern Monaco. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui mancano solo gli ultimi dettagli per definire il contratto quinquennale. La clausola entrerà in vigore dal 1° luglio e il club bavarese l'eserciterà, a meno che non arrivi un altro club ad offrire uno stipendio più alto.