Kim-United, una fonte vicina al coreano: "Non è vero, è tutto aperto. Non si sa nemmeno se vanno in Champions"

A giugno deve entrare nel centro di formazione, quindi non c'è bisogno di affrettarsi".

Kim già prenotato dal Manchester United? Il coreano si trasferirà in Premier dopo il pagamento della clausola rescissoria da parte dei Red Devils. Arriva una forte smentita da una fonte vicina al difensore del Napoli: "Il trasferimento allo United non è vero - ha dichiarato a StarNews - , Kim si sta concentrando sul finale di stagione e nient'altro. E poi per il Manchester United è tutto aperto, non è ancora decisa la posizione finale in campionato e non si sa se andrà in Champions. Non sarebbe nemmeno il momento. A giugno deve entrare nel centro di formazione, quindi non c'è bisogno di affrettarsi".