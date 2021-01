Koulibaly a Sky: "Dobbiamo avere più mentalità. Contro la Juve 50 e 50, faremo di tutto per vincere"

Al termine della gara vinta 6-0 contro la Fiorentina, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Può essere una giornata decisiva per voi quella di oggi?

"Era una gara difficile oggi, ma abbiamo risposto bene. Era molto importante vincere e possiamo essere contenti per come abbiamo gestito questa partita".



Ora siete terzi e stasera c'è Inter-Juventus. Cambia la vostra prospettiva?

"No, sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una gara difficile. Dobbiamo avere più mentalità, questa vittoria è stata buona ma dobbiamo restare concentrati anche sulle prossime gare di campionato. Per il momento siamo contenti per questi tre punti".



Siete la migliore difesa della Serie A.

"Sì, però dobbiamo migliorare in tutto. Gli avversari ci possono fare gol in tutti i momenti. Oggi abbiamo difeso e attaccato tutti insieme e questo ci fa crescere".



Ora la Supercoppa contro la Juventus. Che ti aspetti?

"Non mi aspetto niente, solo di vincere. Sappiamo che sarà una gara molto difficile perché la Juve è una grande squadra ed è in un buon momento. Affronteremo questa partita con la mentalità giusta, sarà 50 e 50 e noi faremo di tutto per vincerla. Credo che ne siamo capaci".