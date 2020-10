Koulibaly nel mirino dei quotidiani: suo il buco decisivo, giudizi in picchiata per Kalidou

“Resta fermo permettendo la girata vincente di De Wit”: voto 5 in pagella. Scrive così di Kalidou Koulibaly l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non si distacca dalle valutazioni degli altri quotidiani sulla prova del difensore senegalese. Voto 5 anche per il Corriere dello Sport: “Che non sia in grande spolvero si capisce già nel primo tempo, quando si complica la vita da solo in un disimpegno palla al piede un po’ così. Casualità, per carità, ma il vuoto su de Wit a centro area, sull’1-0, è un buco vero. Troppe distrazioni: brutta serata”

Identica valutazione anche per Tuttosport: “Non la sua miglior partita: permette a Sugawara di arrivare al tiro ed è in ritardo in occasione del gol di De Wit. Nella ripresa tenta il gol ma il colpo di testa è fuori misura”

Le pagelle di Koulibaly

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

Corriere della Sera 5

Mattino 5

Repubblica 5