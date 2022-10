Kvara conquista anche il New York Times: "Il protagonista assoluto della Champions"

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, ALLE 14 NAPOLI-RANGERS: LE FORMAZIONI UFFICIALI Per la 5^ giornata della fase a gironi di Youth League, in campo alle 14 Napoli contro Rangers. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: Napoli (3-4-3): 1 Turi, 2 Barba, 3 Giannini, 4 Bony, 5 Nosegbe, 6 D’Avino, 7 Russo, 8 Gioielli, 9 Pesce, 10 Spavone, 11... Per la 5^ giornata della fase a gironi di Youth League, in campo alle 14 Napoli contro Rangers. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: Napoli (3-4-3): 1 Turi, 2 Barba, 3 Giannini, 4 Bony, 5 Nosegbe, 6 D’Avino, 7 Russo, 8 Gioielli, 9 Pesce, 10 Spavone, 11... LE ALTRE DI A UFFICIALE - MILAN, IL BILANCIO RESTA IN ROSSO: -66MLN, MA MIGLIORA DI 30MLN Nella stagione 2021/22, I ricavi del Club aumentano del 14%, attestandosi a 297,7 milioni di Euro, rispetto ai 261,1 milioni dell'esercizio precedente Nella stagione 2021/22, I ricavi del Club aumentano del 14%, attestandosi a 297,7 milioni di Euro, rispetto ai 261,1 milioni dell'esercizio precedente