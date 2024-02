Kvara-disiaco contro il Verona: Mazzarri ha la soluzione per sgabbiare il georgiano

Non solo il gol stupendo che ha regalato la vittoria al Napoli all'87esimo: la prestazione sublime di Kvara è stata sotto gli occhi di tutti

Non solo il gol stupendo che ha regalato la vittoria al Napoli all'87esimo: la prestazione sublime di Khvicha Kvaratskhelia contro il Verona è stata sotto gli occhi di tutti.

I dati della partita di Kvaratskhelia contro il Verona/Media Stagionale (fonte DataNews di HOC).

Tocchi nell'ultimo terzo sinistro del campo: 15/11

Tiri totali: 6/4

Dribbling riusciti: 11/8

Come dichiarato da Mazzarri nel post-partita, con l'ingresso di Lindstrom sull'out sinistra il georgiano ha potuto accentrarsi trovando spazio sulla trequarti, divincolandosi così dalla gabbia di difensori che puntualmente lo attende quando si posiziona defilato.

Potrebbe però esserci anche un'altra motivazione: l'inserimento di Mazzocchi. Il subentro di Pako ha dato beneficio non solo a Kvara ma a tutto il Napoli: è infatti dai suoi piedi che passano sia la rete del pareggio che del vantaggio. La chiave per la seconda parte di campionato degli azzurri potrebbe essere proprio l'utilizzo di un terzino certamente meno raffinato tecnicamente rispetto a Mario Rui, ma maggiormente prestante atleticamente e più propenso alla spinta.

Invero, il problema principale di Kvara fin qui non è stato tanto a livello individuale, ma collettivo. Il numero 77 azzurro in questa stagione è costantemente chiamato a farsi carico di una manovra lenta, e ad inventare soluzioni di gioco laddove ce ne sono poche, o non ce ne sono proprio. Infatti, nella stagione 22/23 il georgiano toccava ogni partita in media 6.4 palloni nella propria metà campo. Sotto la guida di Mazzarri, il dato è schizzato a 9.3 con un picco di 9.7 (fonte CalcioDatato).

Sfruttare un terzino come Mazzocchi potrà quindi aiutare Kvaratskhelia a liberarsi almeno in parte dai raddoppi asfissianti, ma non può comunque essere la soluzione definitiva. Resta vitale intervenire alle radici, sveltire la manovra e iniziare a creare idee di gioco per togliere dalle spalle del georgiano il peso dell'uscita dalla propria metà campo. Per tornare a goderselo nella zona di campo dove dribbla, calcia, incide... Dove sa essere Kvara-disiaco.