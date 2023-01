Kvara non s’è allenato? Alvino: “Neanche Meret, ma solo perchè non era previsto per chi ha giocato”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite i social ha chiarito il motivo per cui oggi Kvaratskhelia non si è allenato

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite i social ha chiarito il motivo per cui oggi Kvaratskhelia non si è allenato: “Stiamo un po’ tutti più calmi. Kvaratskhelia non ha saltato l’allenamento per le botte ricevute(tante e non sanzionate) ma solo perché non era previsto oggi allenamento per chi ha giocato ieri. Non si è allenato neanche Meret, vi risulta sia stato colpito alle caviglie anche lui?”.