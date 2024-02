Kvara sostituito troppe volte? Falso, i numeri con Spalletti dicono altro

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Kvaratskhelia ha perso il sorriso

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Kvaratskhelia ha perso il sorriso. Khvicha soffre perché spesso va all’uno contro tutti e finisce per pagare per tutti. Le sue sostituzioni quest’anno fanno discutere, eppure con Spalletti arrivavano lo stesso, anzi anche di più: con Luciano era stato sostituito 17 volte in 23 gare, adesso siamo a 11, ma un anno fa era un modo per preservarlo da stanchezza e interventi rudi, oggi è per cercare una scintilla dalla panchina.