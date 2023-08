Kvara su Garcia: "Mi piace, impariamo ogni giorno e ci aiuterà a vincere ancora. Scudetto? Napoli impazzita!"

Parla così Kvaratskhelia, stella offensiva del Napoli, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista di cui vi proponiamo qualche stralcio

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dopo la partita con la Juve era chiaro a tutti che eravamo vicinissimi (allo Scudetto, ndr) e da lì ogni partita era una festa, in attesa dell’aritmetica certezza. Sono stati giorni incredibili, abbiamo vissuto emozioni infinite". Parla così Khvicha Kvaratskhelia, stella offensiva del Napoli, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista di cui vi proponiamo qualche stralcio: "Il nostro manager ci aveva avvertito di cosa potevamo trovare, ma non puoi immaginare una cosa così, è stata choccante. Ci abbiamo messo un’ora per uscire dall’aeroporto. È stato emozionante e commovente muoverci tra la folla, sentire la gente che chiamava i nostri nomi. Lì abbiamo realizzato di essere a un passo dallo scudetto, quella sera nessuno potrà mai dimenticarla. E io ho ancora il famoso cappello di carta: se vuole glielo vendo".

E adesso come può aiutarla Garcia? "Migliorando la mia qualità. Per ora stiamo studiando il suo modo di fare calcio e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora".

Il Napoli può ripetersi? "Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…".