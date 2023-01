Kvaratskhelia ancora bocciato dai quotidiani: "Che succede? Non gliene va bene una!"

Kvaratskhelia rimandato ancora una volta. Prova incolore anche contro la Sampdoria. Voti bassi sui quotidiani

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia rimandato ancora una volta. Prova incolore anche contro la Sampdoria. Voti bassi sui quotidiani.

Voto 5.5 il Corriere dello Sport

"Non gliene va bene più uno: un dribbling, un tiraggiro, quelle scelte un tempo naturali. Due palle-gol che una volta... E la seconda, lanciatissimo".

Voto 5.5 La Gazzetta dello Sport

"Non è quello della prima parte. Lo capisci per gli sprechi in zona gol e perché tenta meno di puntare l'uomo. Ma tornerà perché la classe non è acqua".