Kvaratskhelia: "Mi ispiro a CR7! Mai avuto dubbi sul Napoli, la Champions è un sogno"

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni de a Il Mattino raccontandosi: "Sogno la Champions. Io Messi georgiano? Mi ispiro a CR7". Il giocatore georgiano, uno dei volti del nuovo Napoli di Spalletti, ha parlato del suo arrivo in azzurro: "Non ci ho pensato un attimo. La Champions League rappresenta il mio sogno, non vedo l'ora di scendere in campo". Il giocatore ha poi parlato anche dei suoi idoli: "Io 'Messi georgiano'? Magari, Messi sembra essere arrivato da un altro pianeta. Il mio idolo però è Cristiano Ronaldo che ha raggiunto il livello di Messi con il lavoro, spero di arrivare al suo livello".