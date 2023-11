L'altra missione di Mazzarri: rilanciare 3 azzurri e rivalutare un capitale da 70mln

Tre calciatori che fin qui, con Rudi Garcia, hanno trovato una quantità di spazio misera. Troppo misera, se si guarda al valore dei giocatori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom, Eljif Elmas e Giovanni Simeone. Tre calciatori che fin qui, con Rudi Garcia, hanno trovato una quantità di spazio misera. Troppo misera, se si guarda al valore dei giocatori. Il danese è arrivato ad agosto per 25 milioni, il Cholito un anno prima per oltre 15, Elmas infine ne vale una trentina. Allora a Walter Mazzarri il compito di rilanciarli, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Un capitale dal valore di almeno 70 milioni di euro da rivalutare e da far “pesare” in campo per dare un senso di continuità agli investimenti del presidente Aurelio De Laurentiis. Fra le missioni di Walter Mazzarri c’è anche questa. Certo non è che il tecnico appena arrivato possa subito rivestire i panni di un santo protettore e risolvere con la sola imposizione delle mani i tanti problemi evidenziati dal Napoli. Ma di sicuro la sua carica e l’entusiasmo trascinante potrà far ritrovare il sorriso a tre ragazzi che invece prima di quest’inizio stagione ce lo avevano stampato sul viso".