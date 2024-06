La bomba dell'agente Morabito: "Il Napoli ha bloccato Gimenez! Affare da 35mln già apparecchiato"

Vincenzo Morabito, agente molto attivo in Inghilterra, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

"Al momento in Inghilterra sono tutti in posizione di attesa per Osimhen. Paradossalmente se ne parlava più l'anno scorso che quest'anno. A me risulta che il Napoli ha già bloccato Gimenez. Quando partirà Osimhen, il club azzurro prenderà l'attaccante del Feyenoord.

Costi? Secondo me a 35 milioni di euro lo chiudono. Hanno parlato con gli agenti, io ho contatti in Olanda e mi dicono che la cosa è bella apparecchiata. Ovviamente però è un'operazione condizionata alla partenza di Osimhen. L'Arsenal non credo che spenda più di 70-80 milioni per l'attaccante".