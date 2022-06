La chiave per Deulofeu: l'Udinese ha chiesto un giovane talento del Napoli

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulla trattativa tra Napoli e Udinese per lo spagnolo.

Alessio Zerbin può essere la chiave per arrivare a Gerard Deulofeu. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulla trattativa tra Napoli e Udinese per lo spagnolo.

“Al momento, il mercato del Napoli è in fase di stanca, in attesa di conoscere il futuro di Mertens (che si è riavvicinato alla società) e quello di Koulibaly. Da qui potrebbe ripartire la rivoluzione in atto. Dopo Kvaratskelia e Mathias Olivera, resta in piedi la trattativa Deulofeu per la quale non si registrano grossi passi in avanti. L’Udinese avrebbe chiesto di inserire nella trattativa il gioiellino Alessio Zerbin e il Napoli starebbe valutando anche per ammorbidire i costi”.