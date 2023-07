La clausola (già incassata) di Kim complica i piani del Napoli: il motivo

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il denaro incassato per la clausola di Kim complica i piani del Napoli per l'acquisto dell'erede del difensore. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli sta provando a stringere, ad accorciare i tempi per il nuovo difensore così da offrire a Rudi la possibilità di lavorare al suo inserimento con i tempi giusti, ma l’incasso dei 50 milioni della clausola di Minjae paradossalmente complica gli affari.

Nel senso: tutti sparano alto e a tratti altissimo. È il caso di Kilman, 26 anni, con i Wolves. Ed è il caso di Danso, 24 anni, con il Lens. Altro nome caldo è Josip Sutalo, 23 anni, croato della Dinamo Zagabria e della nazionale croata finito anche nel mirino della Fiorentina. E ancora: Maxence Lacroix, francese del Wolfsburg, 23 anni; e poi il greco Konstantinos Mavropanos, 25 anni, dello Stoccarda. Ieri, in questa Babele, è spuntato anche il portoghese: proposto Gonzalo Inacio, 21 anni dello Sporting Lisbona, ma il Napoli è rimasto freddino.