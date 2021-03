La condizione a sorpresa di Sarri per tornare

Tante le voci che si accavallano sul futuro di Sarri a Napoli. Si parla del suo clamoroso ritorno, se ne discute nei salotti televisivi e in radio. In ballo non c'è solo la cifra dell'ingaggio ma anche la progettazione societaria e altri fattori. Uno, ad esempio, non era stato considerato prioritario, eppure, a quanto pare, potrebbe essere centrale nella scelta del tecnico livornese: la conferma di Giuntoli. Ad oggi tutt'altro che certa. La conferma è arrivata da Pino Taormina del Mattino: "Sarri vorrebbe la garanzia per continuare a lavorare con Giuntoli e Pompilio e con loro e la società non è che ci siano rose e fiori in questo momento con De Laurentiis".