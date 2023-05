La confessione di ADL a un amico: "Mi piace Palladino!". Lui e altri 4 nel mirino

Gli altri nomi restano quelli di Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

Tra i vari profili tenuti sotto osservazione per sostituire il partente Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando anche quello di Raffaele Palladino. Non c'è nulla di concreto, per il momento, ma al presidente del Napoli l'allenatore-rivelazione del Monza piace eccome. A scriverlo è il Corriere della Sera, che riporta una confessione fatta dal patron a un amico: "Mi piace Palladino". Gli altri nomi restano quelli di Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.