La decisione di Spalletti: il piano per cancellare subito il ko con la Lazio

Il primo k.o. interno della stagione ha sicuramente lasciato tristi i calciatori, a guardare i volti nell'immediato post-partita, così Luciano Spalletti ha preso una decisione per archiviarlo quanto prima: "E allora, Spalletti pigia il tasto pausa: tutti fermi, tutti a godere di un po' di relax per due giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata domani al centro sportivo di Castel Volturno: weekend azzurro, insomma, dopo la maratona di venerdì al Maradona con la Lazio; faticosa e dispendiosa sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo mentale.

La seconda sconfitta in campionato, la prima in casa, ha tra l'altro e inevitabilmente seminato strascichi di immediata delusione che il gruppo dovrà cancellare in un clic. Proprio come ha fatto dopo la prima caduta con l'Inter, a gennaio: il carattere e la compattezza faranno la differenza e le quarantotto ore di riposo inaugurate ieri completeranno la missione. Un riposo prolungato già previsto, comunque: il signor Luciano l'aveva programmato prima ancora della partita con la squadra di Sarri, e ciò significa che aveva deciso a prescindere dal risultato di staccare la spina per un po' dopo tanti impegni e tante trasferte".