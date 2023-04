La frase di Benitez col Bilbao che (per fortuna) Spalletti ha corretto

Altro che "felici lo stesso", solo la qualificazione potrà rendere contenti, ogni altro epilogo corrisponderà a delusione e dispiacere

© foto di Image Sport

"Se usciamo col Bilbao non è un dramma" disse Rafa Benitez nell'agosto del 2014 alla vigilia della sfida contro l'Athletic, andata dei preliminari Champions. Era un'estate insolita col mercato bloccato, richieste dell'allenatore non esaudite (Mascherano) e il timore di essere arrivati all'appuntamento più importante senza la giusta serenità attorno all'ambiente. Era il secondo anno di Benitez, anche l'ultimo, e proprio in estate ci fu la prima rottura con la società.