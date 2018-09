La guerra fredda prosegue: San Paolo semideserto, assenti ADL e De Magistris sugli spalti

Una vittoria che trasmette fiducia per il futuro ma qualche nota stonata nel tardo pomeriggio del sabato a Fuorigrotta. L'edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sulla questione spettatori evidenziando come 'Il San Paolo semideserto sia la vera nota stonata nella serata del ritorno ai tre punti. Un colpo d'occhio negativo le due curve vuote, off-limits per gli altri nei posti nevralgici comunque occupati dai fedelissimi dei settori popolari'. Il quotidiano poi parla dei due grandi assenti sugli spalti per il match con i viola: 'Il presidente De Laurentiis, assente pure ieri sera, consolidando quella che sta diventando ormai una prassi: è da un anno che il numero uno del club diserta più o meno sistematicamente il proprio posto in tribuna. Ha assistito al trionfo in salotto davanti alla tv, complimentandosi via twitter a fine match con Ancelotti e i calciatori. Non s'è visto in curva nemmeno il sindaco de Magistris, trattenuto fuori città da impegni politici".