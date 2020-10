"La Juve non si costituirà in Giudizio in appello": elemento favorevole per ribaltare la sentenza

Il Napoli studia l'Appello per ribaltare la sentenza emessa dal Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. Se ne parla sull'edizione odierna de 'Il Mattino', che sottolinea come sia evidente che, ammesso e non concesso che sia stato De Laurentiis a invocare il parere, questo non cambia nulla nella sostanza. La causa di forza maggiore dell'atto dell'ASL è nei fatti.

Il quotidiano poi svela come da casa Juventus non arrivino segnali. "Tradotto, non si costituirà in giudizio in Appello. Questo dovrebbe aiutare il Napoli a ottenere la ripetizione del match e la restituzione del punto di penalizzazione. Nelle prossime ore ci sarà la decisione anche della sezione che si occuperà del caso”.