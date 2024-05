La lettera di Spalletti ai napoletani: "Sempre voluto lo Scudetto, poi non mi interessava più il trofeo"

ex allenatore del Napoli ed attuale commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha lanciato un suo messaggio di ricordo dello scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex allenatore del Napoli ed attuale commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha lanciato un suo messaggio di ricordo dello scudetto in esclusiva a Kiss Kiss Napoli: “Io ho cercato tutta una carriera quella vittoria. Ho sempre pensato che raggiungere quel titolo mi avrebbe reso la persona più felice del mondo. Poi nel momento in cui l’ho conquistato, ho capito che la cosa che più di ogni altra ti ripaga dei tuoi sacrifici fatti, non è il trofeo di per sé, ma la condivisione della gioia che stesso genera, sentirsi protagonisti della felicità di tutte quelle persone che inseguivano il tuo stesso sogno.

Non chiedetemi come è fatta una coppa, non saprei rispondere, potrei sbagliare pur avendone maneggiate qualcuna. Ma se fossi un pittore potrei disegnarvi tutti quei volti felici che ho incontrato il giorno dello scudetto. Quelli non li scorderò mai!”.