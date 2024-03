La 'maledizione Garcia' colpisce ancora: fallito il 3° successo di fila, solo 1-1 col Toro

Rudi Garcia ha ripetuto più volte, nel corso della sua avventura al Napoli, che il primo obiettivo stagionale era fare tre vittorie consecutive.

Rudi Garcia ha ripetuto più volte, nel corso della sua avventura al Napoli, che il primo obiettivo stagionale era fare tre vittorie consecutive. E, puntualmente, gli azzurri lo fallivano. Dopo il suo addio, neanche Walter Mazzarri ci è riuscito. E adesso che sulla panchina dei partenopei siede Francesco Calzona c'era un'altra opportunità.

Ma, dopo i successi contro Sassuolo e Juventus, il Napoli viene colpito ancora dalla 'maledizione Garcia', non sfata il tabù e contro il Torino non va oltre l'1-1. Non basta il solito Kvaratskhelia, autore di un'altra rete, perché Sanabria torna a segnare agli azzurri (in rete anche all'andata) e sigla il pari definitivo.