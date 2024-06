La prima di Re Antonio: mercoledì giornalisti da tutto il mondo a Palazzo Reale

Antonio Conte è pronto a rientrare a Napoli per la presentazione in programma a Palazzo Reale: mercoledì, alle 15.15

Martedì il ritorno in città, poi l’abbraccio con il nuovo popolo dei suoi tifosi, scrive il Corriere dello Sport per raccontare che Antonio Conte è pronto a rientrare a Napoli per la presentazione in programma a Palazzo Reale: mercoledì, alle 15.15. L’evento (live ovviamente anche su Tuttonapoli.net) andrà in scena al Teatro di Corte e avrà un vero e proprio respiro internazionale.

Tra gli oltre 100 giornalisti accreditati, infatti, ci saranno anche esponenti di testate straniere del calibro di Espn e Cbs. Nel rispetto dell’etichetta del luogo di interesse artistico e storico, il Napoli ha dovuto uniformarsi a una serie di regole e di parametri irrevocabili relativi al numero degli spettatori accreditati (non più di 400). L’evento sarà trasmesso liberamente ovunque. Conte arriverà in città il giorno prima insieme con la sua famiglia ed a fare gli onori di casa, ovviamente, Aurelio De Laurentiis.